Общество "Знание" расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси

С ноября 2025 года общероссийский конкурс песенной поэзии им. Н. Н. Добронравова Знание.Авторы собрал 5154 заявки от 2483 авторов. Участники представляют 87 регионов России, а также на конкурс принимаются работы граждан республики Беларусь — в знак укрепления культурных связей Союзного государства и признания вклада Николая Добронравова и Александры Пахмутовой в национальное наследие обеих стран. Прием заявок продлится до 31 марта.

Конкурс реализуется обществом "Знание" по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Инициатива призвана выявить талантливых поэтов, поддержать литературные традиции, сохранить культурный код и богатство русского языка в песенном искусстве.

На данный момент среди самых популярных тематических направлений — "Любовная лирика" (1374), "О защитниках Отечества" (1012), "О Родине" (842).

"Более 2400 россиян из 87 регионов России уже поделились своими стихотворениями в рамках конкурса Знание.Авторы. Через призму личного опыта участники поднимают тему Родины, семьи, дружбы, выбора жизненного пути. До 31 марта мы продолжаем принимать заявки — присоединяйтесь, чтобы заявить о своем таланте и внести свой вклад в развитие отечественной поэзии", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Напомним, что авторы стихотворных произведений в возрасте от 14 лет, а также коллективы авторов могут подать до трех заявок на платформе Общества "Знание". Объем конкурсного произведения не должен превышать 24 строки. Работы принимаются по 8 тематическим направлениям: "О защитниках Отечества", "О Родине", "О дружбе", "Для детей", "Любовная лирика", "О семье", "Труд, призвание, выбор жизненного пути", и "Открытая тема".

В ходе конкурса эксперты оценят произведения на технику стихосложения, оригинальность и глубину содержания, песенность и мелодичность, соответствие тематике и композиционную целостность.

Победители конкурса смогут создать музыкальное произведение на свой поэтический текст — оно будет написано известным российским композитором. Они также получат возможность принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н. Н. Добронравова в ноябре 2026 года.