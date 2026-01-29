Вузы Самарской области могут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получить до 30 млн рублей на реализацию проекта

В День российского студенчества запустился конкурс Росмолодежь.Гранты среди высших учебных заведений в 2026 году, который проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" (принят по решению президента страны Владимира Путина). Самарские университеты могут подать заявку и получить до 30 миллионов рублей на реализацию проекта в вузе.

Цель конкурса — комплексное развитие молодежной политики в вузах. Его программы призваны создать целостную экосистему в университетах, объединяющую поддержку студенческих инициатив, воспитание патриотизма и социальной ответственности, а также работу по раскрытию талантов и личностного потенциала каждого учащегося.

"Мы часто слышим о том, что на проведение проектов не хватает ресурсов. Конкурс Росмолодежь.Гранты среди вузов — это отличная возможность их получить. Вузы могут выйти со своей инициативой, описать ее и получить средства на реализацию. Это может быть создание медиацентра, организация крупного мероприятия или поддержка творческой организации в вузе. Важно помнить, что проекты в данном конкурсе — это не набор студенческих инициатив, а систематизированные проектные решения, которые являются частью молодежной политики университета", — рассказала Юлия Карабельская, эксперт-наставник Росмолодежь.Гранты Самарской области.

Конкурс включает 18 номинаций: вуз может подать не более одной заявки по каждой. Максимальный размер гранта зависит от масштаба проекта и количества вовлеченных участников:

• до 10 млн рублей — от 1,2 тыс. участников,

• до 20 млн рублей — более 2,4 тыс. участников,

• до 30 млн рублей — более 4,6 тыс. участников.

Подать заявку самарские вузы могут до 10 марта 16:00 (мск). Подробности и правила участия размещены на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Помимо конкурса Росмолодежь.Гранты среди вузов, по всей России проходит конкурсный отбор по формированию экспертного совета 2026 года. Это возможность стать частью главного молодежного грантового конкурса страны: оценивать проектные заявки, посещать мероприятия в разных регионах и помогать тем, кто пишет социальные проекты.

Сейчас в Самарской области работают 10 экспертов и 2 эксперта-наставника. Они помогают молодежи региона превратить идею в реальность: направляют в составлении проектных заявок и проверяют их, ведут просветительскую работу. За 2025 год эксперты провели в регионе более 100 образовательных мероприятий и свыше 200 индивидуальных консультаций.

Стать экспертом Росмолодежь.Гранты могут лица от 18 лет с высшим или неоконченным высшим образованием (при условии успешно закрытого проекта Росмолодежь.Гранты), с опытом оценки грантовых заявок или проводившие тренинги в области социального и бизнес-проектирования в течение последних 24 месяцев. Подать заявку можно до 26 февраля 14:00 (мск) на сайте ФГАИС "Молодежь России".

Напоминаем, что в Самарской области получить помощь в написании проекта и заполнении заявки можно в грантовом сообществе Самарской области "МСО.Проекты". Молодежь региона может подать заявку на индивидуальную консультацию или присоединиться к вебинарам с экспертами Росмолодежь.Гранты Самарской области.

Обо всех грантовых новостях, а также анонсах встреч и обучающих программах можно узнать в официальной группе МСО.Проекты во ВКонтакте.