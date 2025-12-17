Боец студотрядов Самарской области вошла в число победителей премии "Студент года"

В Москве, в Конгресс-центре РЭУ им. Г. В. Плеханова, прошло торжественное награждение Российской национальной премии "Студент года". Лауреатами и победителями проекта Российского союза молодежи стали 90 талантливых студентов и студенческих объединений, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

В течение трех дней участники проходили конкурсные испытания: рассказывали о себе и своих инициативах в рамках самопрезентации, пробовали силы в деловой игре, а также проходили тестирование и профильные испытания по номинациям.

Победу в номинации "Доброволец года" среди образовательных организаций высшего образования одержала Динара Адельшина, боец студенческого педагогического отряда "ГАВ" Самарского государственного социально-педагогического университета.

"Путь к этой награде был долгим: от факультетского этапа — к университетскому, затем областному и, наконец, всероссийскому. Каждый этап стал важной ступенью моего личного и профессионального роста. Особенно символично, что эта победа пришла в конце года — как итог большого пути и одновременно как новые возможности. Эта награда — общая. Она принадлежит всем, кто был рядом, поддерживал, вдохновлял и верил. И я искренне благодарна за возможность быть частью добровольческого движения и представлять свой университет на таком высоком уровне", — поделилась эмоциями Диана.

В Российских студенческих отрядах, помимо трудоустройства молодежи, существует добровольческая акция "Снежный десант", которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году. Сегодня эта масштабная молодежная инициатива реализуется по всей стране и объединяет в себе целый комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности среди молодежи, профориентацию, помощь в трудоустройстве и популяризацию здорового образа жизни.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В 2025 г. в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, зарплату и внесли значимый вклад в развитие страны.