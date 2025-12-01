В Самаре подвели итоги региональное Премии Первых "Самарская ладья"

В пятницу, 28 ноября, в Самаре состоялась торжественная церемония награждения победителей Региональной премии Первых "Самарская ладья". На премию подали более 1500 заявок от участников Движения Первых со всей Самарской области. Эксперты отобрали 150 номинантов, которые стали участниками торжественного бала, где чествовали победителей.

Региональная премия Первых "Самарская ладья" — ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.

"Подведение итогов года — важная традиция, позволяющая поблагодарить наших активистов, родителей и наставников, отметить наши общие достижения. Дети и молодежь сами формируют повестку движения, и наша задача — поддерживать их инициативу, отмечать самых активных. Более 1500 участников премии в этом году — яркое свидетельство их вовлеченности. Мы специально расширили формат, включив не только индивидуальные, но и командные номинации, чтобы отметить лучшие первичные отделения и Советы Первых. Уверена, что для многих участников премия станет отправной точкой для новых свершений", — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник губернатора Самарской области по молодежной политике Кристина Гнатюк.

В этом году конкурс прошел по шести номинациям: "Мечта" для активистов от шести до 18 лет; "Жизнь и достоинство" для активистов от 18 до 25 лет; "Созидательный труд" для наставников; "Крепкая семья"; "Лучший Совет Первых местного отделения"; "Лучшая команда первичного отделения". Лучших из лучших отбирали эксперты.

Номинантов пригласили на торжественную церемонию награждения. Мероприятие прошло в формате бала, где участники исполнили традиционные танцы, включая польку-шотландку и французский вальс. Юноши вышли в элегантных костюмах, а девушки — в бальных платьях, создав атмосферу праздника.

Почетными гостями и награждающими церемонии выступили руководители ведущих молодежных организаций Самарской области, лидеры молодежной политики региона. Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева наградила победителей в номинации "Крепкая семья".

"Педагоги и наставники играют огромную роль, но именно семья остается фундаментом. Крепкая, сплоченная семья — основа благополучия каждого ребенка и сила нашей страны. Особенно ценно, когда родители и дети участвуют в общих делах, поддерживают друг друга. Такие семьи — наш главный ресурс, и их должно становиться больше", — отметила Юлия Николаева.

Победители премии 2025 года:

— номинация "Мечта" (6-11 лет): Полина Кравцева (Нефтегорский район);

— номинация "Мечта" (12-15 лет): Тимофей Федоров (Октябрьск);

— номинация "Мечта" (16-18 лет): Егор Пользовский (Самара);

— номинация "Жизнь и достоинство": Алина Сорокина (Нефтегорский район);

— номинация "Созидательный труд": Дарина Коновалова (Отрадный);

— номинация "Крепкая семья": Команда "Патриоты" (Хворостянский район);

— номинация "Лучший Совет Первых Местного отделения": Команда "Первые и Точка" (Новокуйбышевск).



Победители специальных категорий в номинации "Лучшая команда первичного отделения":

— вузы: Команда "Реавиз" (Медицинский университет "Реавиз");

— учреждения СПО: Команда "Патриоты КГТ" (Кинельский государственный техникум);

— образовательные организации: Команда "Совет Лидеров" (Школа № 53, Самара);

— организации дополнительного образования: Команда "ДШИ № 1 п. Черновский" (Детская школа искусств № 1);

— учреждения сферы культуры, спорта и молодежной политики: Команда "Энергия Первых" (МБУ ММЦ "Шанс", Тольятти).