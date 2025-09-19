Студотряды ждут поддержки жителей Самарской области

1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому оценят активность региональных отделений. Результаты голосования станут одним из ключевых критериев в ежегодном рейтинге на определение лучшего регионального отделения студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 г. школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек.

В 2025 г. в составе студенческих отрядов Самарской области трудились более 3700 студентов и школьников, которые получили первый трудовой опыт, зарплату и сделали вклад в развитие региона и всей страны.

Чтобы поддержать студенческие отряды Самарской области, необходимо выполнить четыре шага:

— подписаться на официальный аккаунт Российских студенческих отрядов в VK;

— в меню группы выбрать "Голосовать" или перейти по ссылке;

— в перечне найти "Приволжский федеральный округ";

— выбрать и отдать свой голос за Самарскую область.

Голосование продлится до 30 сентября.