В День флага в Самаре расскажут, как стать волонтером международного форума "Россия — спортивная держава"

В пятницу, 22 августа, в Самаре на площади Куйбышева на фестивале "Русское лето.ZаРоссию" будет работать волонтерский информационный стенд международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

На стенде гости смогут узнать все о волонтерской программе форума, а также принять участие в розыгрыше призов. Чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку до 15 сентября 2025 года по ссылке.

Волонтерский стенд 22 августа будет работать с 16.00 до 20.00. На стенде можно будет подробнее узнать о волонтерской программе форума, функциональных направлениях, этапах отбора и возможностях, которые открываются для волонтеров форума. Также на стойке можно будет принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться в социальных сетях. Для этого необходимо будет сделать фотографию у стенда, выложить историю в социальную сеть Вконтакте и поставить хештег #ВолонтерыРСД2025.

А уже вечером 22 августа в группе Ресурсного центра добровольчества Самарской области с помощью рандомайзера будут определены 3 победителя, которые получат ценные призы.

Напомним, волонтерами форума могут стать граждане России от 18 лет (молодые люди от 16 лет — для направления "Волонтеры города-организатора"), а также иностранные граждане с опытом добровольческой деятельности. Они будут помогать по 15 ключевым направлениям: сопровождение делегаций, координация деловой, спортивной и культурной программы, аккредитация, помощь СМИ, транспортная логистика, организация питания, контроль доступа и другие важные функции. Основные площадки форума — стадион "Солидарность Самара Арена" и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также спортивные и деловые объекты Самары и Тольятти.

Каждому волонтеру будет предоставлена фирменная экипировка, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, зачет учебной или производственной практики (по согласованию с образовательной организацией). Кроме того, участие в программе — это возможность попрактиковать общение на иностранных языках, улучшить навыки коммуникации и работы в команде, получить опыт организации международных мероприятий. Все это станет хорошим дополнением к резюме и поможет в будущем профессиональном развитии.

Процедура отбора включает подачу заявки на платформе Добро.рф, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение: ориентационные тренинги, краеведческие модули и функциональную подготовку по выбранному направлению. Участие в программе — это возможность внести свой вклад в проведение масштабного международного события и приобрести ценный опыт, навыки командной работы и новые знакомства.