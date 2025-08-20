16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День флага в Самаре расскажут, как стать волонтером международного форума "Россия — спортивная держава" Стартовала вторая смена областного военно-исторического лагеря "Страна Героев" Творчество без границ: молодежь Самарской области показала свои таланты на площадке арт-кластера "Таврида" Молодежь Самарской области примет участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО "МолоТ"

Молодежная политика Общество

В День флага в Самаре расскажут, как стать волонтером международного форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 22 августа, в Самаре на площади Куйбышева на фестивале "Русское лето.ZаРоссию" будет работать волонтерский информационный стенд международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

На стенде гости смогут узнать все о волонтерской программе форума, а также принять участие в розыгрыше призов. Чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку до 15 сентября 2025 года по ссылке.

Волонтерский стенд 22 августа будет работать с 16.00 до 20.00. На стенде можно будет подробнее узнать о волонтерской программе форума, функциональных направлениях, этапах отбора и возможностях, которые открываются для волонтеров форума. Также на стойке можно будет принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться в социальных сетях. Для этого необходимо будет сделать фотографию у стенда, выложить историю в социальную сеть Вконтакте и поставить хештег #ВолонтерыРСД2025.

А уже вечером 22 августа в группе Ресурсного центра добровольчества Самарской области с помощью рандомайзера будут определены 3 победителя, которые получат ценные призы.

Напомним, волонтерами форума могут стать граждане России от 18 лет (молодые люди от 16 лет — для направления "Волонтеры города-организатора"), а также иностранные граждане с опытом добровольческой деятельности. Они будут помогать по 15 ключевым направлениям: сопровождение делегаций, координация деловой, спортивной и культурной программы, аккредитация, помощь СМИ, транспортная логистика, организация питания, контроль доступа и другие важные функции. Основные площадки форума — стадион "Солидарность Самара Арена" и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также спортивные и деловые объекты Самары и Тольятти.

Каждому волонтеру будет предоставлена фирменная экипировка, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, зачет учебной или производственной практики (по согласованию с образовательной организацией). Кроме того, участие в программе — это возможность попрактиковать общение на иностранных языках, улучшить навыки коммуникации и работы в команде, получить опыт организации международных мероприятий. Все это станет хорошим дополнением к резюме и поможет в будущем профессиональном развитии.

Процедура отбора включает подачу заявки на платформе Добро.рф, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение: ориентационные тренинги, краеведческие модули и функциональную подготовку по выбранному направлению. Участие в программе — это возможность внести свой вклад в проведение масштабного международного события и приобрести ценный опыт, навыки командной работы и новые знакомства.

XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтеров продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31