Самарец выиграл грант в конкурсе "УМНИК"

Проект сотрудника лаборатории кристаллохимии и дизайна кристаллов МНИЦТМ (международный научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению) Тихона Славнова получил финансирование по программе "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("УМНИК") в рамках федерального проекта "Технологии". Размер гранта на разработку интернет-сервиса составит 500 тысяч рублей.

Название проекта: "Разработка Интернет-сервиса для прогнозирования структур металлических фаз".

В рамках реализации проекта планируется создание интернет-сервиса, позволяющего верифицировать экспериментальные данные по известным металлическим материалам и прогнозировать новые металлические фазы.

Сервис будет включать в себя базу данных с информацией о химическом составе, геометрических и топологических свойствах кристаллических структур металлических фаз (сплавов и интерметаллических соединений). Пользовательский интерфейс позволит извлекать информацию из базы данных и на ее основании верифицировать результаты экспериментов и прогнозировать новые структуры.