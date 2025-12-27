Сельчанин из Самарской области хранил наркотики в кухонном шкафу

В Приволжском районе Самарской области задержали 32-летнего местного жителя, у которого нашли наркотики. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полицейским пожаловались на безработного мужчину. Правоохранители осмотрели его квартиру и нашли в кухонном шкафу пакет с веществом, содержащим 13 г тетрагидроканнабинола. Сам задержанный пояснил, что хранил наркотик для собственного употребления и не планировал продавать. В отношении него возбудили уголовное дело.