В Самаре начинается суд над начальником городского трамвайного депо

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника самарского городского трамвайного депо. Мужчину обвиняют по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, начальник депо с февраля 2022 г. по июль 2025 г. вносил в табели учета рабочего времени ложную информацию о количестве выполненной работы. Потом на основании этих данных начислялись выплаты. А деньги он забирал сам. Сумму ущерба муниципальному предприятию оценили более чем в 2,4 млн рублей. Сам обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.

По данным источников, речь идет про Алексея Лебедева. Дело уже поступило в суд и его начинают рассматривать.