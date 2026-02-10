Крановщика из Самары будут судить за смерть коллеги на стройке

В Самаре отправилось в суд уголовное дело о смерти мужчины во время строительных работ. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 15 марта 2025 г. машиниста башенного крана допустил нарушение правил безопасности, когда перемещал груз над рабочими. В результате металлическая опалубка упала на стропальщика. От полученных травм рабочий скончался на месте.

В отношении крановщика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть").

Кроме того, по факту несчастного случая провела проверку прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство подало в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Суд постановил выплатить женщине 1,5 млн рублей.