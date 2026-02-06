"Ясновидящая" выманила у самарчанки более 150 тыс. рублей

16+
САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Волжском районе жертвой мошенников стала 57-летняя местная жительница, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина находилась в тяжелом эмоциональном состоянии в связи со смертью близкого родственника. В этот период она случайно активировала всплывающую рекламу в одном из мессенджеров, после чего была перенаправлена в чат с "ясновидящей".

Злоумышленники, от лица "колдуньи", якобы оказывающей оккультные услуги, воспользовавшись уязвимым психологическим состоянием женщины, заявили о возможности устранения возникших проблем посредством проведения магических обрядов. Для реализации заявленных действий они сообщили о необходимости приобретения специальных свечей и посещения кладбища, после чего запросили денежные средства на покрытие соответствующих расходов.

В течение дня женщина осуществила ряд денежных переводов на различные реквизиты, предоставленные мошенниками. Вечером того же дня связь с "ясновидящей" прекратилась — чат заблокировали. Осознав факт обмана, женщина обратилась в полицию.

По результатам проверки установлено, что общий материальный ущерб составил свыше 150 тыс. рублей. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

