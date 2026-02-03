Замгендиректора СОФПИЖС на селе оштрафован на 1 млн за коррупцию

Прокуратура Октябрьского района Самары возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в отношении заместителя генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

Установлено, что в ноябре 2024 г. он за счет средств организации провел работы по благоустройству придомовой территории близкой родственницы начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации г. о. Отрадный за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию без фактической проверки построенных фондом объектов.

По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей. В отношении взяткодателя и взяткополучателя осуществляется уголовное преследование, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.