В Самаре в третий раз будут судить бывшего замминистра здравоохранения региона Майрамукаева

В самарском горотделе МВД закончили расследование дела бывшего замминистра здравоохранения области. Его обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
"По версии следствия, обвиняемый в составе организованной группы под видом соблюдения норм контрактной системы лоббировал интересы подконтрольных организатору преступной группы двух ООО, добиваясь заключения госконтракта на поставку медоборудования для соответствующих учреждений. Завышение стоимости продукции привело к ущербу для бюджета свыше 50 млн рублей", - сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Летом 2023 г. происходящее пресекло УФСБ. Экс-чиновнику вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями и восемь эпизодов мошенничества в составе группы. Мужчина вину признал.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база: изъят и проанализирован большой объем документов, связанных с контрактной системой в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. За период расследования допрошено более 45 свидетелей", - сообщили в полиции.
Дело рассмотрит Советский районный суд Самары. По информации Волга Ньюс, речь идет об Асланбеке Майрамукаеве. А упоминаться могли фирмы, которые связывали с предпринимателем по фамилии Изюмский.
Напомним, ранее Майрамукаева приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены были тогда и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову - полтора года, Ошуркову - полтора года.
По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.
Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу - о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как стало известно, Асленбек Майрамукаев просит отправить его на СВО и ждет для этого окончания рассмотрения третьего дела в суде.
Ранее также сообщалось, что сотрудники УФСБ и МВД провели оперативные мероприятия по делу о крупной афере в системе здравоохранения региона. Фигурирует в истории и ГКУ Самарской области "Самарафармация". Уголовное дело в итоге было возбуждено в отношении директора "Фарм Мед" Андрея Изюмского по статье УК РФ "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159).
