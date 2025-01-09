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Преступления Происшествия

В Самаре пересмотрят меру пресечения для фигуранта громкой аферы в медицинской сфере

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд 10 января рассмотрит жалобу директора ООО "Фарм Мед" Андрея Изюмского. Как уточнил его адвокат Михаил Пыряев, Изюмский обжалует очередное продление ареста. При этом, по словам адвоката, расследование уголовного дела в отношении Изюмского продолжено.

Напомним, ранее сотрудники УФСБ и МВД провели оперативные мероприятия по делу о крупной афере в системе здравоохранения региона. По данным источников в силовых структурах, вменить подозреваемым могут ограничение конкуренции при определении поставщиков и заключение контрактов с "нужными" поставщиками по невыгодным государству ценам. Фигурирует в истории и ГКУ Самарской области "Самарафармация". После обысков в "Самарафармации" сменили руководителя.
Уголовное дело в итоге было возбуждено в отношении Изюмского по статье УК РФ "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159).

Согласно данным Seldon.Basis, ООО "Фарм Мед" занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Андрей Изюмский — единственный владелец компании. Заказчиком этого ООО по госконтрактам являются уже упомянутая "Самарафармация", а также ГБУЗ СО "ТГКБ — 2", ГУЗ "Клинический перинатальный центр", самарская горбольница № 10 и другие учреждения. Всего отражено 14 госконтрактов.

Пока не ясно, появятся ли претензии к представителям упомянутых заказчиков по контрактам. Бывшим владельцем "Фарм Меда" значится Александр Сивинский. Последний был до 2023 г. также совладельцем компании "Стройарсенал", которая занимается оптовой торговлей оборудованием. Эта компания зарегистрирована в Ульяновской области, ее ликвидатор — Алексей Наумов.

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