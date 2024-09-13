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Преступления Происшествия

Силовики провели обыски в ГКУ "Самарафармация"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новое расследование возможной аферы в сфере медицинских закупок Самарской области может затронуть сотрудников ГКУ Самарской области "Самарафармация". Там на этой неделе провели обыски сотрудники УФСБ по Самарской области и УМВД Самары. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Известно, что оперативные мероприятия проводили в рамках возбужденного 10 сентября уголовного дела в отношении директора ООО "Фарм Мед" Андрея Изюмского. Фигурантами расследования также могут быть директор учреждения Алевтина Игнатова и ее заместитель Егор Пронин.

По данным источников, подозреваемым могут вменить ограничение конкуренции при определении поставщиков и заключение контрактов с "нужными" поставщиками по невыгодным государству ценам.

Интересно, что ранее Следственный комитет сообщал, что фигурантами уголовного дела уже становились заместитель директора ГКУ СО "Самарафармация", заместитель директора ГБУЗ "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" (МИАЦ) и руководитель контрактной службы ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина". Действия подозреваемых в тот раз были квалифицированы по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Недавно в Самарской области суд уже рассмотрел громкое уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Последнего признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 г. он потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Деньги передавали частями по 8 млн и 7 млн рублей. Вторую часть бизнесмен отдавал уже под надзором ФСБ. Чиновника задержали в начале августа 2023 года.

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