Замглавы самарского минздрава стал фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области, сообщает СУ СК по Самарской области. По данным источника Волга Ньюс, речь идет о Асланбеке Майрамукаеве.

Следственный комитет сообщает, что фигурантами дела, возбужденного по материалам, поступившим из прокуратуры региона, также стали заместитель директора ГКУ СО "Самарафармация", заместитель директора ГБУЗ "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" (МИАЦ) и руководитель контрактной службы ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина". Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В основу дела легли действия, связанные с проектом "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", реализуемой в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В 2020 г. на реализацию проекта в регионе за счет средств федерального и областного бюджетов были выделены средства на закупку компьютерной техники и оборудования для создания локально-вычислительных сетей с целью обмена информацией между 116 медицинскими организациями региона по защищенным каналам.

Деньги в полном объеме перечислены поставщикам в рамках соответствующих государственных контрактов однако контракты фактически не исполнены, а часть оборудования и большая часть компьютерной техники в медицинские организации не поступили.

Так, в 2020 г. ГКУ СО "Самарафармация" в лице заместителя директора был заключен государственный контракт с ООО "Метромакс-АйТи", как с единственным поставщиком, на поставку локально-вычислительных сетей для 679 государственных учреждений здравоохранения Самарской области на сумму более 63 млн рублей.

По версии следствия, в декабре 2020 г. заместитель министр здравоохранения, злоупотребляя должностными полномочиями, направил письмо в МИАЦ, согласно которому "Самарафармация" надлежит заключить дополнительное соглашение к контракту, предусмотрев получателя — МИАЦ, а последним в кратчайшие сроки организовать приемочные работы по реализации региональной составляющей ЕГИСЗ. Письмо предоставило возможность МИАЦ принять фактически невыполненные работы.

Кроме того, в июле 2020 г. между "Самарафармацией" и ООО "Интеллектуальные системы и сети" и ПАО "Ростелеком" заключены контракты, на основании которых в 116 учреждений здравоохранения Самарской области должны быть поставлены аппаратно-программные комплексы. Около 500 из комплексов на сумму более 25 млн руб. должны были поставить в больницу им. Середавина.

"Акты приема-передачи ввода оборудования в эксплуатацию подписаны заместителем директора ГКУ СО "Самарафармация" и руководителем контрактной службы ГБУЗ "СОКБ". Однако, фактически данное программное обеспечение отсутствует в ГБУЗ "СОКБ", — сообщает СК.

По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Уголовно дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства при реализации национального проекта. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой области", - прокомментировала Волга Ньюс старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.