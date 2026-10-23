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Преступления Происшествия

Экс‑руководитель подразделения Главного бюро медико‑социальной экспертизы по Самарской области получила срок

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд вынес приговор бывшей руководительнице бюро. Ее признали виновной в 56 эпизодах: в получении взяток через посредников в значительном и крупном размере (ч. 3 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как установили следствие и суд, с 2016 по 2021 год женщина через посредников получила более 2 млн 700 тыс. рублей. Деньги давали за то, чтобы она фиктивно оформила инвалидность 22 гражданам, а именно вносила в документы ложные сведения о болезнях, хотя законных оснований для этого не было.

По информации Волга Ньюс, речь идет о Татьяне Татарчук. По решению суда женщина приговорена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 3 миллиона рублей.

Имущество осужденной на сумму свыше 20 млн рублей арестовали.

Напомним, ранее приговор выслушали бывшие руководители №№ 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области" Раушания Давыдова, Нина Шибанова, Марина Логинова. Две из них получили серьезные сроки лишения свободы.

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