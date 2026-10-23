Экс‑руководитель подразделения Главного бюро медико‑социальной экспертизы по Самарской области получила срок

Суд вынес приговор бывшей руководительнице бюро. Ее признали виновной в 56 эпизодах: в получении взяток через посредников в значительном и крупном размере (ч. 3 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Как установили следствие и суд, с 2016 по 2021 год женщина через посредников получила более 2 млн 700 тыс. рублей. Деньги давали за то, чтобы она фиктивно оформила инвалидность 22 гражданам, а именно вносила в документы ложные сведения о болезнях, хотя законных оснований для этого не было.
По информации Волга Ньюс, речь идет о Татьяне Татарчук. По решению суда женщина приговорена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 3 миллиона рублей.
Имущество осужденной на сумму свыше 20 млн рублей арестовали.
Напомним, ранее приговор выслушали бывшие руководители №№ 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области" Раушания Давыдова, Нина Шибанова, Марина Логинова. Две из них получили серьезные сроки лишения свободы.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут