В Самарской области будут судить экс-главу подразделения бюро МСЭ

В Тольятти отправили в суд уголовное дело бывшего руководителя подразделения Главного бюро МСЭ по Самарской области. Женщину подозревают в махинациях на миллионы.
Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, экс-руководительницу бюро медико-социальной экспертизы № 19 вменяют 56 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По версии следствия, с 2016 по 2021 г. женщина получила через посредников более 2,7 млн руб. за фиктивное оформление инвалидности 22 людям. Для этого она вносила в документы ложные сведения о наличии несуществующих у "клиентов" заболеваний.
Следователи наложили арест на имущество обвиняемой на сумму более 20 млн рублей.
По информации Волга Ньюс, речь идет про Татьяну Татарчук. Согласно открытым данным, она училась в оренбургской медакадемии и имеет большой стаж работы.
Напомним, ранее приговор выслушали бывшие руководители № 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области" Раушания Давыдова, Нина Шибанова, Марина Логинова. Две из них получили серьезные сроки лишения свободы.
