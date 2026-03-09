16+
Преступления Происшествия

В Отрадном нетрезвый водитель стал фигурантом уголовного дела и может лишиться имущества

ОТРАДНЫЙ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Отрадном в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В феврале текущего года сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Kia Rio. В ходе проведения административной процедуры водитель заметно нервничал, излишне суетился. Кроме того, у него отсутствовало водительское удостоверение.

Предположив, что мужчина находится в алкогольном опьянении, госавтоинспекторы отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

Задержанного, который, по его словам, ехал в магазин "за добавкой спиртного", доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", полицейские установили, что в ноябре 2023 г. местный житель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение на территории Кинель-Черкасского района. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Однако, правонарушитель не сдал водительское удостоверение в установленном порядке, поэтому срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истёк.

Отделом дознания О МВД России по г. Отрадному в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, дознавателем подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со ст. 104.1 УК РФ "Конфискация имущества". Транспортное средство, использованное подозреваемым при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.

