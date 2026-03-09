При пожаре в частном доме в с. Новое Якушкино пострадала женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 марта, в результате пожара в частном доме в с. Новое Якушкино Исаклинского района пострадала 75-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.