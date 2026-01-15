В Самаре загорелся склад на Ракитовском шоссе

В четверг, 15 января, в Самаре произошел пожар на Ракитовском шоссе, 7, к. 1. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожар начался в 10:38. К моменту прибытия огнеборцев в ангаре на площади 150 кв. м горели лакокрасочные материалы и листовой пластик. В результате пострадал мужчина.
В тушении пожара участвовали 86 человек, 25 единиц техники. Горение удалось ликвидировать в 14:47.
Проверку в связи с возгоранием ангаров взяла на контроль прокуратура.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !