В Самаре загорелся склад на Ракитовском шоссе

В четверг, 15 января, в Самаре произошел пожар на Ракитовском шоссе, 7, к. 1. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар начался в 10:38. К моменту прибытия огнеборцев в ангаре на площади 150 кв. м горели лакокрасочные материалы и листовой пластик. В результате пострадал мужчина.

В тушении пожара участвовали 86 человек, 25 единиц техники. Горение удалось ликвидировать в 14:47.

Проверку в связи с возгоранием ангаров взяла на контроль прокуратура.