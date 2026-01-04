В центре Самары горят три частных дома

В воскресенье, 4 января, в центре Самары произошел крупный пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 5:05 начался пожар на ул. Молодогвардейской, 12. К моменту прибытия пожарных горело три дома на площади 250 кв. м.

Пострадавших нет, проводится эвакуация. На месте происшествия работают 70 человек и 22 единицы техники.