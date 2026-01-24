В Самарской области на пожаре пострадал мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 24 января, в Похвистневском районе Самарской области произошел пожар в с. Старый Аманак. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"