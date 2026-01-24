В Самарской области на пожаре пострадал мужчина

В субботу, 24 января, в Похвистневском районе Самарской области произошел пожар в с. Старый Аманак. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 10:31 загорелся частный дом на ул. Ленина. Огонь распространился на 50 кв. м. В результате пострадал 42-летний мужчина.
На месте происшествия работали два пожарных расчета ПСЧ № 102 ПСО 35 Противопожарной службы Самарской области и добровольная пожарная команда сельского поселения Старый Аманак. Пожар ликвидировали в 12:35.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !