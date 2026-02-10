В центре Самары сгорел очередной частный дом

Во вторник, 10 февраля, в центре Самары произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 14:42 загорелся деревянный пристрой двухэтажного дома на ул. Ленинской, 124. Огонь распространился на 90 кв. м. Пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 22 человека.
Силами 42 человек и 15 единиц техники возгорание локализовали в 15:48. В 16:30 пожар ликвидировали.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !