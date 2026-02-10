В центре Самары сгорел очередной частный дом

Во вторник, 10 февраля, в центре Самары произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 14:42 загорелся деревянный пристрой двухэтажного дома на ул. Ленинской, 124. Огонь распространился на 90 кв. м. Пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 22 человека.

Силами 42 человек и 15 единиц техники возгорание локализовали в 15:48. В 16:30 пожар ликвидировали.