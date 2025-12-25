В пожаре на пр. Кирова погибла женщина

По уточненной информации в результате пожара на пр. Кирова, 425 в Самаре погибла 64-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, В 12:48 началось возгорание в девятиэтажном доме. К моменту прибытия огнеборцев горели балконы на втором и третьем этажах.

В 14:10 пожар локализован на площади 130 кв. м. В 15:13 ликвидировали открытое горение.

Как выяснилось, в результате погибла женщина и пострадал 50-летний мужчина. Из здания эвакуировали 32 человека. Пожарно-спасательные подразделения спасли 26 человек, в том числе четверых детей.

В тушении возгорания участвовали 88 человек и 25 единицы техники.