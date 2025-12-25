В пожаре на пр. Кирова погибла женщина

По уточненной информации в результате пожара на пр. Кирова, 425 в Самаре погибла 64-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Напомним, В 12:48 началось возгорание в девятиэтажном доме. К моменту прибытия огнеборцев горели балконы на втором и третьем этажах.
В 14:10 пожар локализован на площади 130 кв. м. В 15:13 ликвидировали открытое горение.
Как выяснилось, в результате погибла женщина и пострадал 50-летний мужчина. Из здания эвакуировали 32 человека. Пожарно-спасательные подразделения спасли 26 человек, в том числе четверых детей.
В тушении возгорания участвовали 88 человек и 25 единицы техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !