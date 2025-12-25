Прокуратура начала проверку из-за смертельного пожара на пр. Кирова в Самаре

Прокуратура Промышленного района Самары начала проверку по факту пожара на пр. Кирова, в котором погибла женщина.

Напомним, возгорание произошло примерно в 13:00 в квартире на втором этаже дома № 425. Затем огонь перешел на две соседние квартиры, в четвертой квартире от огня пострадал балкон. Общая площадь пожара составила 130 кв. м.

В результате погибла 64-летняя женщина и пострадал 50-летний мужчина. Из здания эвакуировали 32 человека. Пожарно-спасательные подразделения спасли 26 человек, в том числе четверых детей.

В тушении огня участвовали 88 человек.