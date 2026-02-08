В центре Самары ограничили движение из-за прорыва водовода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре ограничили движение на ул. Ленинской из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области