В Шенталинском районе обеспечивают защитникам отечества комплексную поддержку

В Шенталинском районе Самарской области на базе территориального кадрового центра "Работа России" действует центр помощи "Сердце воина". Его деятельность — часть системной работы региона по поддержке участников СВО и их семей, которая ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах.

Специалисты кадрового центра обеспечивают защитникам отечества и их близким комплексную поддержку. Ключевые направления включают психологическую помощь, содействие в профессиональном обучении, переподготовке и последующем трудоустройстве.

"Наша главная задача — помочь участникам СВО и их семьям обрести уверенность, построить планы на будущее и успешно реализовать их в мирной жизни, — отмечает руководитель территориального кадрового центра Шенталинского района Николай Сидоров. — За прошлый год мы оказали содействие в трудоустройстве всем обратившимся к нам ветеранам. Помощь в поиске работы получили также члены семей защитников отечества. Кроме того, на базе Кадрового центра прошли обучение и переобучение ветераны и члены семей участников СВО".

Примером такой практической помощи стала история Льва Шнякина. Ветеран СВО, участвовавший в боевых действиях в 2022 и 2023 гг. в составе сводного самарского батальона, после возвращения домой столкнулся с необходимостью найти новую работу по состоянию здоровья. Специалисты Кадрового центра оперативно нашли для него место в районной администрации.

"Участие в спецоперации для меня — это продолжение семейного дела борьбы с нацизмом. Следую примеру моей тети, ветерана Великой Отечественной войны, — пояснил Лев Шнякин, который сейчас работает главным специалистом по охране труда в районной администрации. — В кадровом центре мне оперативно подобрали работу. Я на собственном опыте убедился, что ветеранам и их семьям здесь оказывают комплексную поддержку, в том числе благодаря площадке "Сердце воина". Важно, что без внимания нас не оставляют".

Заместитель начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства администрации Шенталинского района, вдова погибшего героя Владимира Ильдерханова и мать двоих детей Анна Ильдерханова подчеркивает важность психологической помощи: "Сегодня самый большой запрос от участников СВО — помощь в адаптации к мирной жизни. Первый и ключевой этап — это психологическое сопровождение, потому что перейти от состояния боевых действий к повседневному быту бывает очень нелегко. Площадка "Сердце воина" — это именно та опора, которую мы вместе создаем. Важно не оставаться наедине со своими переживаниями, а общаться, поддерживать друг друга и находить новое дело. В этом нам и помогает Кадровый центр, оказывая всестороннюю поддержку".

Узнать обо всех услугах кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале "Работа России", по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.