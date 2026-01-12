16+
Соцподдержка Общество

Участники СВО и члены их семей из Самарской области могут получить медико-психологическую поддержку в круглосуточном чате

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Продолжает свою работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО в круглосуточном режиме.

"Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает любые тревожные состояния. Помощь оказывается в круглосуточном режиме, независимо от региона проживания. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные, и это стало еще одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи", — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны в круглосуточном формате, независимо от часового пояса.

Сегодня запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти к психологу.

За год работы чата специалистами отработано более 22 000 индивидуальных обращений. Сегодня в динамике сопровождаются даже самые тяжелые случаи. В команде 60 клинических психологов из 10 регионов страны.

"В период предновогодних праздников ожидание перемен, праздничное настроение приводят, к сожалению, к традиционной "предпраздничной депрессии", являющейся достаточно серьёзной и комплексной проблемой, возникающей на фоне таких личностных и социально-психологических факторов, как: эмоциональное выгорание, развивающееся в ходе ожидания перемен и реализации задуманного; социально-психологический дискомфорт из-за финансовых проблем, вызванных большими предпраздничными расходами; внутренние страхи — необходимости начинать все сначала "с чистого листа", "с нового квартала" будет активизировать психические срывы, агрессивное и суицидальное поведение. В такие периоды психологическая поддержка становится наиболее актуальна. Наш чат помогает в дистанционном формате — это более доступная, востребованная и приближенная к заявителю поддержка, причем в режиме 24/7.", — комментирует координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации и Москоковой области, руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов.

В чату уже подключилось более 18 тысяч человек из разных регионов страны. Присоединиться можно по ссылке

Организаторы: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд "Социальная сфера" (команда федерального проекта "ЗдравКонтроль") при поддержке Общественной палаты РФ.

