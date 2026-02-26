16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появился график выплат детских пособий в марте Новокуйбышевский НПЗ передал книги воспитанникам школы-интерната ко Дню книгодарения "Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей День дарения книг сотрудники КНПЗ отметили вместе с воспитанниками самарского интерната

Соцподдержка Общество

Появился график выплат детских пособий в марте

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Отделение социального фонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года.

Большинство выплат, которые осуществляет отделение СФР, перечисляются на банковские карты или счета жителей региона ежемесячно в установленные дни.

Таким образом, 3 марта на счета граждан поступят :

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;
  • пособие на ребенка военнослужащего по линии регионального отделения СФР.

Ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала будет направлена 5 числа.

Поскольку 8 марта приходится на выходной день, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено раньше — 6 числа.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление средств на счета граждан осуществляется банком в течение суток. Если средства не поступили на счет утром, следует дождаться зачисления до окончания дня.

Дата доставки выплат через Почту России уточняется в конкретном почтовом отделении.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1