Ольга Суркова побывала в интернате в прифронтовом Стаханове

Вице-президент холдинга "Глобал Вижн" Ольга Суркова, волонтёр СВО и член Общественной палаты Самарской области, побывала в школе-интернате № 2 в Стаханове (ЛНР). День в интернате прошёл за живым общением: обсуждали жизнь, учебу, планы и то, что волнует ребят. В разговоре постоянно звучало слово "дом" — именно так дети называют интернат.

"Для меня эта поездка — про живое общение. Мы много разговаривали с детьми, смеялись, обсуждали, что у них получается и в чём нужна помощь. Очень важно слышать их и быть рядом", — сказала Ольга Суркова.

Один из её крестников, Дмитрий, уже закончил интернат и сегодня учится в кадетском училище. Во время встречи он рассказал, что именно здесь научился ставить цели и отвечать за свои решения:

"Я получил большую цель для себя — доказать, что способен на многое. Здесь научился добиваться своих целей, следить за собой и принимать решения в любых ситуациях", — подчеркнул он.

Психолог интерната Максим Витальевич, сам бывший воспитанник, добавил:

"Дети раскрываются по-разному, не всегда всё идёт гладко. Главное — каждого услышать, поговорить и немного направить".

В конце встречи она поблагодарила педагогов за работу и отметила, что поддержка учреждения будет продолжаться.

Холдинг "Глобал Вижн" реализует социальные проекты с момента основания. В 2021 году для системной координации гуманитарных и социальных инициатив компании была создана АНО "Вольга".