"Маяк" выходит на космическую орбиту: в Самаре отметят особенный день рождения радиостанции

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
25 марта в 15:00 в студии ГТРК "Самара" состоится праздничное мероприятие, приуроченное ко дню рождения радиостанции "Маяк". В этом году оно пройдет в особом формате и станет частью большого медиапроекта, посвящённого 65-летию первого полёта человека в космос.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

"Космический Маяк" — под этим слоганом объединяются ключевые события проекта. День рождения радиостанции станет точкой пересечения сразу нескольких направлений: II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос" и общественной акции "И я там был".

В этот день в студии ГТРК "Самара" соберутся участники легендарной акции 2011 года, блогеры, представители власти и партнеры медиахолдинга. Пространство телерадиокомпании на время превратится в "медиакосмос": тематическое оформление, атмосфера и детали создадут эффект погружения в единое творческое пространство.

Центральным событием станет запись специальной теле- и радиопрограммы "Космический день рождения Маяка". Её героями станут участники акции "Самара. Космос. 50", которые спустя 15 лет вновь встретятся в студии, чтобы поделиться своими воспоминаниями и рассказать, как сложилась их жизнь.

Проект "И я там был" возвращает к событиям 2011 года, когда почти три тысячи студентов стали частью уникальной акции, зафиксированной спутниковой съёмкой. Сегодня эта история получает продолжение — уже через личные судьбы и живые воспоминания людей.

Следить за тем, как проходит "космический" день рождения "Маяка", можно в официальных социальных сетях ГТРК "Самара". В течение дня редакция будет публиковать репортажи, истории и эксклюзивные материалы с площадки события!

Узнавать первыми о событиях можно в канале MAX ГТРК "Самара".

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

