В Самарской области стартует Всероссийская программа "Дороги Победы"

2 апреля в Самарской области начнется реализация Всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы". Мероприятия программы организованы в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Года единства народов России, и направлены на приобщение юных жителей региона к историко-культурному наследию страны.

Программа "Дороги Победы" реализуется АНО "Агентство развития внутреннего туризма" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. "Дороги Победы" являются частью федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети". Информационную поддержку оказывает Министерство туризма Самарской области.

Участников ждет насыщенная экскурсионная программа на брендированном автобусе и сопровождение аттестованным гидом-экскурсоводом. Организаторами подготовлены однодневные культурно-просветительские экскурсии патриотической направленности в рамках отдельного тематического блока "Народов дружный хоровод". Участники познакомятся с архитектурными и историческими достопримечательностями Самары, посетят Парк Дружбы народов, а также узнают интересные факты из истории становления многонационального Самарского края.

Программа рассчитана на организованные группы учащихся образовательных учреждений Самарской области. Сроки реализации — с апреля по май 2026 года. Даты поездок согласовываются с координатором проекта, формирование графика осуществляется в "живом" режиме. Количество участников ограничено.

Для участия необходимо направить заявку по установленной форме, заверенную печатью и подписью руководителя учебного заведения. После подтверждения поездки организаторы направляют в адрес учреждения полный пакет необходимых документов. Контактный телефон координатора: +8 (846) 337-0-888, адрес электронной почты: profcentre3@sama.ru.