В Самарской области стартует Всероссийская программа "Дороги Победы" С апреля запустят прямые рейсы из Самары в Геленджик Как уехать из Дубая: туристка из Самары про эвакуационный рейс Самарская область и сервис бронирования "Островок" заключили соглашение о сотрудничестве Сокский амфитеатр: показываем фото самого большого карьера в Самаре

В Самарской области стартует Всероссийская программа "Дороги Победы"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
2 апреля в Самарской области начнется реализация Всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы". Мероприятия программы организованы в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Года единства народов России, и направлены на приобщение юных жителей региона к историко-культурному наследию страны.

Фото: Министерство туризма СО

Программа "Дороги Победы" реализуется АНО "Агентство развития внутреннего туризма" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. "Дороги Победы" являются частью федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети". Информационную поддержку оказывает Министерство туризма Самарской области.

Участников ждет насыщенная экскурсионная программа на брендированном автобусе и сопровождение аттестованным гидом-экскурсоводом. Организаторами подготовлены однодневные культурно-просветительские экскурсии патриотической направленности в рамках отдельного тематического блока "Народов дружный хоровод". Участники познакомятся с архитектурными и историческими достопримечательностями Самары, посетят Парк Дружбы народов, а также узнают интересные факты из истории становления многонационального Самарского края. 

Программа рассчитана на организованные группы учащихся образовательных учреждений Самарской области. Сроки реализации — с апреля по май 2026 года. Даты поездок согласовываются с координатором проекта, формирование графика осуществляется в "живом" режиме. Количество участников ограничено.

Для участия необходимо направить заявку по установленной форме, заверенную печатью и подписью руководителя учебного заведения. После подтверждения поездки организаторы направляют в адрес учреждения полный пакет необходимых документов. Контактный телефон координатора: +8 (846) 337-0-888, адрес электронной почты: profcentre3@sama.ru.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

