Иван Носков: "Почетный караул в День Победы — школа взросления для наших юнармейцев"

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы по традиции выставлен Почетный караул. В этот раз вахту доверили нести юнармейцам местного отделения военно-патриотического движения "Юнармия" из школ NºNº26 и 176, а также участникам военно-патриотического клуба "Ермак". Эта торжественная вахта — часть традиции, которая поддерживается в дни воинской славы России и другие памятные даты.

Фото: администрация Самары

"Почетный караул в День Победы — не просто традиция. Это школа взросления для наших юнармейцев. Здесь, у Вечного огня, они по‑настоящему осознают свою ответственность перед памятью поколений. Осознают, что такое честь мундира, зачем нужна дисциплина и почему так важно знать и уважать историю своей страны. Именно эти ребята — та самая молодежь, которой завтра предстоит беречь Россию и продолжать традиции наши и наших предков. Всех от души поздравляю с Днем Победы!" — сказал глава Самары Иван Носков.

Перед тем как заступить на пост, школьники прошли предварительную подготовку. Они освоили правила строевого шага, изучили основы несения Почетного караула, включая правила поведения у мемориала и порядок смены караульных, познакомились с историей Парка Победы и его мемориалов. Особое внимание было уделено истории Вечного огня, который был зажжен в парке в 1995 году — в честь 50‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда пламя для самарского Вечного огня было доставлено из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

"Я впервые в Почетном карауле, и каждая минута здесь ощущается по‑особенному. Стоя рядом с Вечным огнем, который горит с 1995 года, понимаешь: это не просто дежурство, а часть большой и важной традиции", — поделилась ученица школы № 25 Александра Котельникова.

Накануне Дня Победы юнармейцы приняли участие в мини-парадах под окнами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также школьники и воспитанники детских садов Самары присоединились к акции "Бессмертный полк" в дополнительных форматах.

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

