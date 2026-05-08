В Самарском зоопарке появился новый питомец

В Самарском зоопарке поселилась трехлетняя самка каракала по имени Сэнти. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

На новом месте животное быстро наладило контакт с сотрудниками зоопарка, хотя пока проявляет осторожность при встрече с посетителями. "Сэнти родилась в питомнике, жила в хорошей семье — очень воспитанная и ласковая", — рассказывают в зоопарке о новой питомице.

Каракал находится в уличном вольере рядом с научно-просветительским отделом и уже доступна для осмотра.