Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском опросе работодателей, чтобы заявить о своей кадровой потребности

С 1 апреля по 1 июня 2026 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках мероприятий национального проекта "Кадры" проводится Всероссийский опрос работодателей о перспективной кадровой потребности на семилетний период на платформе ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России (https://prognoz.vcot.info/).

Цель опроса — помощь работодателям в поиске квалифицированных специалистов. На основе данных, полученных от предприятий, будет планироваться количество бюджетных мест для подготовки кадров в колледжах и вузах.

Опрос проводится ежегодно с 2023 года. Количество участников, прошедших опрос, каждый год растет. В прошлом году во Всероссийском опросе приняли участие и завершили опрос свыше 7,8 тысяч работодателей Самарской области.

"Принять участие в опрос важно для каждого работодателя, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В последние годы предприятия региона сталкивались с ситуацией, когда развитие производства тормозится именно нехваткой кадров. Поэтому все большее внимание уделяется привлечению и удержанию специалистов. Чем больше работодателей примут участие в опросе, тем больше специалистов будет подготовлено под запросы экономики".

На стартовой странице платформы и на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (https://clck.su/avHYn) можно ознакомиться с основными правилами заполнения опросных форм. В личном кабинете есть возможность принять участие в бесплатном курсе обучения (https://edu-hr-prognoz.vcot.info), включающем обучающие видеоматериалы и практическую информацию по вопросам заполнения опросных форм, кадрового прогноза, применения и использования классификаторов сферы труда.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в:

контакт-центр службы занятости населения по Самарской области по тел. 8 (800) 302-15-44;

министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по тел. 8 (846) 263-70-43 (Халимуллина Диана Ильдаровна);

территориальные центры занятости населения (https://clck.su/OuzvL).