Привлечь кадры на предприятия региона помогает программа "Бренд работодателя"

В Самарской области стартовала образовательная программа "Бренд работодателя" — практико-ориентированный проект для руководителей и HR-команд предприятий, нацеленный на системное развитие и укрепление их бренда.

Открытие программы объединяет представителей бизнеса, экспертов в области управления персоналом и развития команд, а также участников других значимых региональных инициатив. В числе слушателей — участники второго уровня программы "Наставничество" (трек "проектное наставничество") и программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев"), что создает уникальную среду для обмена опытом и формирования межпрограммного профессионального сообщества.

«Мы находимся в условиях ограниченности трудовых ресурсов, и привлечение квалифицированных кадров под потребности — это достаточно сложная задача сейчас у работодателей», — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — «В процессе обучения рассказываем о том, как создать сильный HR-бренд, который способствует решению нескольких задач: привлечению квалифицированных кадров, закреплению кадров, повышению лояльности как будущих, так и действующих сотрудников».

Программа "Бренд работодателя" выстроена как практическая лаборатория: участники не просто изучают подходы, а сразу переводят идеи в конкретные проекты. Уже в первый день работы они погружаются в проектный подход к развитию бренда работодателя: учатся отличать процессы от проектов, формулировать измеримые цели, определять ключевые метрики и собирать основу собственного проекта — от проблемы до первого шага реализации.

Особое внимание уделяется пониманию сути бренда работодателя. В фокусе — три уровня бренда: внутреннее содержание (миссия и ценности), текущее восприятие и стратегическое позиционирование.

«Мы будем заниматься тем, как превращать идею по улучшению бренда работодателя в конкретные проекты, как формулировать цели, превращать их в процессы», — прокомментировал Денис Каверин, руководитель проектов по обучению и развитию персонала Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». — «Бренд работодателя — это не только то, как мы его эмоционально воспринимаем. Самое главное — это проекты и люди, которые делают бренд таким, каким его видят со стороны».

В рамках программы предприятия смогут:

— сформировать или уточнить стратегию бренда работодателя,

— перевести абстрактные задачи в конкретные управляемые проекты,

— освоить инструменты постановки целей,

— выявить риски и типовые ошибки, из-за которых инициативы не дают результата.

Владимир Харьков — участник второго потока региональной программы "Школа героев", он — советник руководителя одного из дилерских центров LADA. По его словам, в регионе работает немало автоцентров, и высококлассные специалисты в отрасли "наперечет".

"Бренд работодателя важен, чтобы профессионалы для работы выбирали наш центр, — объясняет свой интерес к теме Владимир Харьков. — "Это подразумевает крепкую команду, стабильную зарплату, достойный соцпакет. Все это у нас есть, но я хочу узнать о новых тенденциях, и, если мы где-то недорабатываем, исправлять".

Выпускник "Школы героев" — Денис Радченко исполняет обязанности директора регионального Квалификационного центра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Здесь обучаются и проходят переподготовку специалисты отрасли.

"Мы обучаем в основном рабочим профессиям — лифтер, сантехник, сварщик, слесарь", — рассказывает Денис Радченко. — "Сейчас эти профессии востребованы. И как раз развитие бренда помогает компаниям из нашей сферы кадры привлекать. Всем хочется работать в хорошем месте и стать частью успешной команды".

Проект реализуется АНОО ДПО "Таволга" как ответ на растущий запрос бизнеса на системную работу с персоналом и помогает компаниям, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса, выстраивать конкурентоспособный образ работодателя без необходимости создания отдельных внутренних подразделений.