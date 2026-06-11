Как пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства в Самарской области

В медиацентре "Самара 450" состоялась пресс-конференция, посвященная проведению федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в регионе 26 июня. Такая ярмарка проводится уже четвертый год, и второй год — в рамках национального проекта "Кадры". О том, как пройдет федеральный этап в этом году рассказал директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин.

Мероприятия ярмарки начнутся в 10:00 одновременно на 12 площадках — в десяти городских округах и Красноярском районе. В муниципалитетах ярмарка проходит в территориальных кадровых центрах и других местах, удобных для жителей, а в Самаре, учитывая масштабы города, место проведения меняется: площадки были в торговых центрах в разных частях города, в Струковском саду, в этом году основной площадкой стал ТЦ "Гудок".

"За время проведения ярмарки изменилось положение на рынке труда, и если в первый год проведения мы ставили основной задачей решение вопроса занятости населения, то в последние годы — обеспечение кадровой потребности предприятий, — отметил Александр Митюхин. — При этом основные моменты, которые изначально были заложены в формате проведения ярмарки, остались стабильными. Ярмарка дает возможность соискателям сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. У компаний есть возможность представить свои вакансии, пути карьерного продвижения".

На ярмарке будут организованы отдельные площадки для трудоустройства участников СВО и членов их семей, будет представлена полная информация о всех мерах поддержки в сфере занятости, которыми могут воспользоваться как работодатели, так и соискатели.

Большое внимание уделяется профориентационным мероприятиям, они будут интересны людям разного возраста, но особенно актуальны для выпускников и студентов, для тех, кто только выбирает свою будущую профессию. Пройдут профориентационные мастер-классы по рабочим профессиям, по которым в этом году в Самарской области проходят региональные этапы Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии". Это сварщик, механизатор, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

На ярмарке также можно узнать о различных программах профессионального обучения и переобучения.

Востребованность ярмарки подтверждается цифрами: в этом году 17 апреля прошел региональный этап, свои вакансии представили 165 работодателей, площадки ярмарки посетили более 14 тысяч человек. И более 2 тысяч из них получили предложения от работодателей.

"Мы участвуем во всех мероприятиях по привлечению кадров, которые организуют министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Кадровый центр "Работа России", — рассказала Ирина Денисова, директор по персоналу ПАО "ОДК-Кузнецов". — Ярмарка трудоустройства экономит ресурсы, позволяет охватить большую целевую аудиторию. И в рамках ярмарки можно сразу ответить на какие-то индивидуальные вопросы. Еще очень важный момент — находясь на одной площадке, предприятия могут обменяться опытом, найти новые точки роста".

Участники ярмарки: промышленные предприятия и предприятия АПК, транспорта, учреждения социальной сферы, здравоохранения и других отраслей. Спектр представленных вакансий очень широк.

"Мы ищем в первую очередь специалистов рабочих профессий: слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеров, — прокомментировала Любовь Лобас, начальник отдела подбора и развития персонала ПАО "КуйбышевАзот". — Рассматриваем кандидатов как с опытом работы, так и без. У нас есть свой центр подготовки персонала, где мы можем обучить всех, кто к нам приходит".

Помимо самого главного — предоставления информации о вакансиях, на площадках ярмарки еще много активностей. Популярностью пользуется интернет-конкурс "Работа моей мечты", когда можно поделиться рассказом об идеальной работе и выиграть приз, мастер-класс "Арт-терапия", мастер-классы по разным профессиям.

С полной программой ярмарки и адресами площадок можно ознакомиться на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.