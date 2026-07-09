Олег Ковалик, студент ПГК: “Я стараюсь постоянно анализировать и улучшать код”

Разработчик мобильных приложений - одна из востребованных в сфере ИТ профессий. Эти специалисты нужны везде: в банках и финтехе, на маркетплейсах и ритейле, в промышленности, СМИ, научных проектах, а также в сфере развлечений и игр. Высокий спрос формирует и высокие требования к знаниям и навыкам тех, кто хочет стать классным разработчиком. Один из них - студент 3 курса Поволжского государственного колледжа (ГБПОУ «ПГК») Олег Ковалик. В интервью молодой человек рассказал о начале своего пути к этой профессии, о первых победах на профильных конкурсах и о том, какие мобильные приложения он уже разработал.

— Олег, расскажите, пожалуйста, как у вас возник интерес к специальности "Информационные системы и программирование"?

— Это произошло еще в школе, где я посещал кружок робототехники. Мы работали над запуском самодельной ракеты, которую спроектировали и изготовили на станке с числовым программным управлением. Подключили платы "Ардуино" (аппаратно-программное средство для построения и прототипирования простых систем, моделей и экспериментов в области электроники, автоматики, автоматизации процессов и робототехники — Прим. ред.), установили различные датчики. Непосредственно ими я и занимался, программировал эти датчики. На химической реакции ракета взлетала, выпускала парашют, чтобы приземлиться. Сначала мы долго все это тестировали, отлаживали, а потом произошел успешный запуск.

Ну, и в целом в школе были сильные педагоги по ИТ-направлению. И, конечно, я сам очень интересовался этой темой, дополнительно занимался дома, я хотел понять, как работают программы. А потом уже переключился на разработку мобильных приложений.

— Знание каких школьных предметов помогло вам успешно осваивать ИТ-знания?

— Конечно же, это информатика, английский, так как он используется в технической документации, и математика для понимания работы алгоритмов.

Фото предоставлено спикером

— Как вы стали участником чемпионатного движения "Профессионалы"?

— В колледже есть занятия по профориентации. На них студентам рассказывают о различных компетенциях, в которых можно показать себя на "Профессионалах". Я узнал, что по моим интересам есть компетенции чемпионата "Профессионалы" с использованием блокчейн-технологий и разработки мобильных приложений, и решил попробовать.

В первый год на "Профессионалах" я разрабатывал компетенцию "Решение с использованием блокчейн- технологий" и занял второе место по Самарской области.

На следующий год сменил направление на компетенцию по разработке мобильных приложений и на региональном этапе чемпионата "Профессионалы" занял первое место. Затем прошел отборочный этап и получил возможность выступить в финале на всероссийском уровне, который состоялся в мае в Нижнем Новгороде. В индивидуальном зачете я завоевал бронзовую медаль, а в командном — занял первое место.

Фото предоставлено спикером

— Если вернуться к самарскому этапу, чувствовали ли вы конкуренцию, сложно ли были выступать?

— Да, в Самаре есть сильные ребята, с ними было интересно сражаться. Я считаю, что мне удалось победить за счет подготовки, постоянной аналитики кода. То есть, я разрабатывал мобильные приложения и постоянно их усовершенствовал, оптимизировал, чтобы можно было писать код быстрее, четче, понятнее. Ну и стрессоустойчивость тоже, конечно, сыграла свою роль.

— А сколько времени у вас было на выполнение задания на региональном этапе?

— Три дня по 6 часов. За это время мы должны были полностью разработать готовый продукт — мобильное приложение, которое можно загрузить на телефон и пользоваться им.

— Что это было за приложение?

— Сервис для бронирования номеров в отелях. Тема была уже выбрана заранее, даже дали готовый дизайн. Нам нужно было создать это приложение.

Фото предоставлено спикером

— А как проходил финал в Нижнем Новгороде?

— Очень масштабно. Там собрались, не побоюсь этого слова, настоящие профессионалы, которые знают толк в своем деле, со всех регионов страны.

— Какое задание вам предстояло выполнить?

— Разработать мобильное приложение для HR-службы, с помощью которого можно было бы искать сотрудников. Задание на всероссийском финале отличалось от регионального тем, что судьи-эксперты оценивали не только работоспособность приложения, но и качество кода.

— А какие профильные ИТ-компании выступили партнерами финала?

— Таких компаний было много. Конкретно в нашей компетенции мы свое задание разрабатывали по техническому заданию "СимбирСофт". Это российская компания, которая занимается разработкой и тестированием программных продуктов.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем выступлении в командном зачете, в котором вы заняли первое место.

— Организаторы распределили нас по командам из трех человек. В нашей команде вместе со мной оказались ребята из Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска. С питерским конкурсантом мы познакомились еще на этапе отборочных соревнований, поэтому достаточно быстро нашли общий язык, скооперировались. Втроем мы должны были разработать совсем другое полноценное приложение также для "СимбирСофт" для управления сайтом.

— Ваши разработки компания рассматривает как некие прототипы для последующего внедрения у себя?

— Думаю, да. На финале присутствовали представители "СимбирСофт", и они явно были заинтересованы в создании этих приложений. Я предполагаю, что самые лучшие решения они используют в своей работе.

Фото: Score films

— Оглядываясь назад, как вы думаете, что для вас было самым сложным в выполнении финального задания?

— Во время подготовки я стараюсь постоянно анализировать и улучшать код. И это вошло в привычку. Поэтому для меня стало сложностью воздержаться от анализа и улучшения кода прямо там, на соревнованиях. То есть, нужно было делать то, что ты выучил. Иначе, если попытаешься что-то улучшить, то потеряешь время, можешь что-то не доработать, у тебя получится менее эффективный вариант.

— Что вы получили за свое выступление на финале "Профессионалов"?

— Меня пригласили на практику в "СимберСофт", которая начнется с сентября. За третье и первое места мне вручили медали и денежный приз.

— С каким направлением ИТ вы планируете связать свою будущую карьеру?

— Я пока только присматриваюсь, но так как мне удается мобильная разработка, то я хотел бы продолжать развиваться в этом направлении.

— А сейчас есть у вас в работе какое-то мобильное приложение?

— Да, сейчас занимаюсь созданием полезного мобильного приложения для колледжа. У нас есть бумажные талоны на питание. Вот их можно оцифровывать и с помощью приложения организовать выдачу питания по QR-кодам.

— А какую операционную систему вы используете для разработки своих мобильных приложений?

— Я использую Ubuntu ("Убунту" — операционная система, основанная на ядре Linux? распространяется бесплатно, включая корпоративные версии и обновления безопасности- Прим. ред.), так как она удобнее и работает "из коробки", (выражение "из коробки" обозначает, что система готова к использованию сразу после установки или распаковки, без дополнительной настройки, сборки или подключения сторонних компонентов — Прим. ред.) Она ближе к серверной части, на ней так же работают все те же программы. Меняется именно подход к самой системе: есть другие команды в терминале, другая работа с пользователями, возможно, даже другая философия в открытости.

— Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые только выбирают свой путь, но уже понимают, что у них есть интерес к ИТ?

— У меня лишь один совет: пробовать, непосредственно пытаться разрабатывать что-то свое. Сейчас все источники открыты, доступны. Нужно только желание и усидчивость.

Комментарий

Фото: Score films

Хожиакбар Матьякубов, преподаватель ГБПОУ "ПГК", тренер и наставник Олега Ковалика: "Готовясь к финалу в Нижнем Новгороде, мы делали акцент на боевую практику"

— Наша совместная с Олегом работа началась после профориентационного занятия, по окончании которого он подошел ко мне и сказал, что хотел бы себя попробовать в блокчейн-технологиях и разработке мобильных приложений. Я увидел в нем главное качество — осознанность.

Уже на втором курсе Олег по направлению блокчейн занял второе место на региональном этапе "Профессионалов". На этом не остановился, взял на себя смелость и решил сменить трек: попробовать себя в мобильной разработке. В этой сфере с приходом искусственного интеллекта требования к разработчикам растут. Например, во время отборочных соревнований нам уже запрещали пользоваться определенными фреймворками. Поэтому готовясь к финалу в Нижнем Новгороде, мы делали акцент, так сказать, на боевую практику, не только готовились непосредственно к чемпионату, но и участвовали в различных хакатонах и других соревнованиях.

Думаю, что это как раз и помогло Олегу в финале, так как он попробовал себя в разных направлениях, получил хороший опыт, который помогал ему выходить из разных сложных технических ситуаций в Нижнем Новгороде. И выступил он достойно.

Но мы не останавливаемся на достигнутом: уже составили план подготовки на следующий учебный год. Будем соревноваться в "Профессионалах" в направлении "Блойкчейн". У нас уже есть второе место в этой компетенции, но мы хотим пойти дальше. Потому что участие в "Профессионалах" это не только признание знаний студента на уровне страны, но и бесценный нетворкинг: знакомство с сильнейшими айтишниками России и мира, общение с экспертами индустрии и потенциальными работодателями.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.