Самарская область вошла в топ-10 по числу заявок в номинации "Идеи игр и игрушек" конкурса "Родная игрушка"

Завершился прием заявок в номинации "Идеи игр и игрушек" второго сезона всероссийского конкурса "Родная игрушка", организованного Обществом "Знание" совместно с Движением Первых. Номинация стала самой популярной на данном этапе конкурса: на участие в ней поступило 4 330 заявок из всех 89 регионов России.
Впереди участников ждет экспертная оценка, по итогам которой будут определены лучшие проекты. Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
В номинации "Идеи игр и игрушек" могли принять участие создатели концепций будущих игр и игрушек, у которых еще нет готового образца продукции. На конкурс принимались текстовые описания, эскизы, чертежи, макеты и 3D-модели проектов.
Наиболее активно свои идеи предлагали жители Московской области (396 заявок), Самарской области (267), Москвы (266) и Донецкой Народной Республики (202). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург (155 заявок), Нижегородская область (148), Белгородская область (133), Краснодарский край (131), Свердловская область (119) и Республика Татарстан (96).
"За каждой заявкой — личная история и большое желание сделать что‑то важное для ребенка. Это видно и по составу участников: более 96% участников не связаны с профессиональным производством или дизайном. Среди авторов проектов — врач-неонатолог, фармацевт, инженер по метрологии нефтезавода, юрист и многие другие. Игрушки в конкурсе придумывают представители разных поколений: самому младшему автору 8 лет, самому старшему — 79. Несмотря на это разнообразие, у всех заявок есть общий мотив: через игрушку и игру авторы пытаются говорить с ребенком о самом близком — о семье, доме и стране. Впереди — экспертная оценка всех заявок, после которой лучшие проекты получат шанс на создание прототипов и дальнейшую доработку", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.
Авторы чаще всего предлагали идеи сюжетно-образных игрушек (1 962 заявки) и настольных игр (1 781), реже — конструкторы и сборные модели (355) и технические игрушки (232). Около 30% всех заявок посвящены единству народов, это направление появилось во втором сезоне в преддверии Года единства народов России и сразу стало одним из самых популярных. Еще столько же проектов связано с семьей и духовно-нравственными ценностями; за ними следуют история и культура (20%), герои XXI века (15%) и технологический прорыв (5%).
Почти каждый шестой участник (17%) номинации — подросток от 14 до 18 лет. Чаще всего ребята предлагают идеи сюжетно-образных игрушек, настольных игр и конструкторов, а среди главных тем выбирают духовно-нравственные ценности, историю и культуру России, а также единство народов страны. Вместо цифровых гаджетов и сложных технологий новое поколение чаще придумывает персонажей и истории. В их заявках появляются герои русских сказок и образы, вдохновленные родным краем: от Шурале по мотивам произведений Габдуллы Тукая до "Русского робота", рассказывающего сказки народов нашей страны.
В Год дошкольного образования в конкурсе участвуют сотрудники детских садов: свои идеи представили более 150 воспитателей, а также методисты, руководители коллективов и педагоги. Чаще всего это настольные игры и сюжетно-образные игрушки, которые направлены на развитие моторики, логическое мышление и навыки общения, а также помощь детям в знакомстве с историей, обычаями и символами родной страны.
В целом игрушка все чаще становится способом говорить с ребенком о семье, стране и своем родном крае: около 40% всех проектов номинации так или иначе опираются на народные промыслы, традиции и фольклор. Участники создают игры и игрушки, вдохновленные малой родиной и ее символами — от маяка Анива на Сахалине до Байкала. Почти треть заявок посвящена тактильным и сенсорным игрушкам, в них активно используются натуральные материалы, а в центре остается "живая" игра, где ребенок действует руками. Еще около четверти проектов задумываются как семейные форматы, рассчитанные на совместную игру детей и взрослых. При этом современные технологии не вытесняют традиционные игровые форматы, а дополняют их: авторы предлагают использовать QR-коды, интерактивные элементы и даже ИИ, чтобы рассказывать сказки, знакомить детей с историей страны и вовлекать их в изучение разнообразных тем.
Следующим этапом станет оценка конкурсных работ. Экспертная комиссия рассмотрит все поступившие заявки и сформирует список лучших проектов. До 40 конкурсных работ пройдут в следующий этап отбора, где их будет оценивать Экспертное жюри. По итогам этой оценки будут определены до 15 победителей номинации "Идеи игр и игрушек". Их ждет дальнейшее сопровождение и работа с наставниками. Авторы лучших проектов смогут доработать свои идеи и создать прототипы будущих игр и игрушек. Осенью разработки победителей будут представлены на масштабной выставке, которая объединит представителей индустрии, а также детей и их родителей.
Помимо номинации "Идеи игр и игрушек", до 14 августа продолжается прием заявок в номинациях "Прототипы игр и игрушек" и "Готовая продукция". В каждой из них по итогам экспертного отбора также будет определено до 15 победителей, которые получат поддержку в развитии и продвижении своих проектов. Дополнительные возможности предусмотрены и для всех финалистов конкурса: их разработки смогут войти в Банк идей и прототипов или претендовать на включение в реестр проверенной продукции со знаком "Родная игрушка".
Напомним, что первый сезон конкурса "Родная игрушка" вызвал широкий интерес по всей стране: на участие было подано более 28 тыс. заявок из всех регионов России. По итогам отбора победителями стали 24 проекта, часть из которых уже выпускается серийно: совокупный тираж превысил 167 тыс. экземпляров. Мультимедийные проекты набрали уже более 812 тыс. просмотров на онлайн-площадках.
Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальном сайте проекта.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!