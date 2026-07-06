7 семей из Самарской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

5 июля в Мастерской управления "Сенеж" стартовал финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". В нем принимает участие 2081 человек. Финал будет проходить 4 дня, победители станут известны 8 июля, в День семьи, любви и верности. 60 семей станут обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

В Мастерской управления "Сенеж" состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса "Это у нас семейное", на которой собрались семьи из 85 российских регионов.

С приветственным словом к ним обратился генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин: "Сегодня в Мастерской управления "Сенеж" стартовал финал конкурса "Это у нас семейное" — самого массового и народного проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Собрались 328 семейных команд. Это — лицо страны. Ее характер, ее тепло, ее сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне — более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Семьи приезжают в национальных костюмах, с семейными реликвиями, с историями, которые передаются из поколения в поколение. И каждая из них доказывает: настоящая команда начинается с семьи. И чем сильнее и сплоченнее наши семьи, тем сильнее и сплоченнее страна. Желаю всем участникам ярких эмоций, новых друзей и теплых воспоминаний. И помните: вы уже победители, потому что главное у вас уже есть — ваша крепкая семья".

Всего в финале принимают участие 328 семей, это 2081 человек. Среди них 777 детей, 648 родителей, 459 представителей поколения бабушек и дедушек, 10 прабабушек и прадедушек, а также другие родственники. Самым юным участникам финала по 5 лет, самому взрослому участнику — 86 лет, это прабабушка Клавдия Константиновна Макарова из Екатеринбурга.

Среди финалистов второго сезона более 200 многодетных семей. Так, в семье Соловьевых, Забродиных, Петренко из Калининградской области воспитываются 36 детей, в семье Прошкиных из Новосибирской области — 20. В финале также участвуют восемь семей, представляющих четыре поколения. Особое место среди участников занимают пары с большим семейным стажем: Петр Иванович и Елена Леонидовна Новиковы из Нижегородской области вместе уже 59 лет, Владимир Григорьевич и Мария Ивановна Лещенко из Санкт-Петербурга — 58 лет. В дни финала годовщину брака отмечают 11 семей.

Второй сезон конкурса "Это у нас семейное" посвящен теме культурного кода России, поэтому все дни участники будут больше узнавать о традициях Родины и каждого ее региона. В день открытия семьи приняли участие в параде-шествии, где представили свои национальные костюмы и традиции регионов. На площадке также состоялся фестиваль кухни народов России, где семьи знакомились с блюдами разных регионов страны.

Перед оценочными днями для финалистов прошла жеребьевка. Семейные команды распределили на два дня оценки — 6 и 7 июля. Пока часть участников будет выполнять конкурсные задания, для других будет организована программа семейных путешествий и знакомства с достопримечательностями столицы. Финал включает 10 командных заданий для семей, охватывающих интеллектуальные, творческие и практические испытания — от рисования и строительства объектов до определения семейных приоритетов. Все задания объединены темой культурного кода России и семейных ценностей: народные традиции, общие ценности, взаимовыручка и передача опыта между поколениями.

В День семьи, любви и верности 8 июля состоится торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А все 328 финалистов отправятся в семейные путешествия.

Помимо этого, на финале для участников подготовлены творческие мастер-классы, детские активности и партнерские интеграции. На площадке работают фотозоны, зоны отдыха и интерактивные форматы для всей семьи. Компания "Московский картофель" организовала для участников интерактивы с вкусными подарками. АНО "АРЛИ" предоставило семьям возможность узнать на практике об "идеальной безопасной поездке в лифте" и пройти тематический квиз, а также сфотографироваться в фотобудке в форме лифта. ГК "Роскосмос" открыла фотозону на космическую тематику, проект "Другое Дело" представил мини-магазин с мерчом и каталог знаний с заданиями. NetPrint предоставит всем семьям возможность бесплатно распечатать фотокниги, "Здравсити" — подарочную продукцию, а детское издание "Классный журнал" — бумажные экземпляры и подписку на электронные версии. Для детей подготовлены активности телеканала "Радость моя". ООО "СНЭК ТЕХ" приготовило для семей полезные сладости, а бренд "Индилайт" вручит подарки победителям задания "Готовим вместе".

Конкурс "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья". Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Финалисты были определены по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов, а также по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года. Всего во втором сезоне участвовал 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.