7 семей из Самарской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

5 июля в Мастерской управления "Сенеж" стартовал финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". В нем принимает участие 2081 человек. Финал будет проходить 4 дня, победители станут известны 8 июля, в День семьи, любви и верности. 60 семей станут обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
В Мастерской управления "Сенеж" состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса "Это у нас семейное", на которой собрались семьи из 85 российских регионов.
С приветственным словом к ним обратился генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин: "Сегодня в Мастерской управления "Сенеж" стартовал финал конкурса "Это у нас семейное" — самого массового и народного проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Собрались 328 семейных команд. Это — лицо страны. Ее характер, ее тепло, ее сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне — более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Семьи приезжают в национальных костюмах, с семейными реликвиями, с историями, которые передаются из поколения в поколение. И каждая из них доказывает: настоящая команда начинается с семьи. И чем сильнее и сплоченнее наши семьи, тем сильнее и сплоченнее страна. Желаю всем участникам ярких эмоций, новых друзей и теплых воспоминаний. И помните: вы уже победители, потому что главное у вас уже есть — ваша крепкая семья".
Всего в финале принимают участие 328 семей, это 2081 человек. Среди них 777 детей, 648 родителей, 459 представителей поколения бабушек и дедушек, 10 прабабушек и прадедушек, а также другие родственники. Самым юным участникам финала по 5 лет, самому взрослому участнику — 86 лет, это прабабушка Клавдия Константиновна Макарова из Екатеринбурга.
Среди финалистов второго сезона более 200 многодетных семей. Так, в семье Соловьевых, Забродиных, Петренко из Калининградской области воспитываются 36 детей, в семье Прошкиных из Новосибирской области — 20. В финале также участвуют восемь семей, представляющих четыре поколения. Особое место среди участников занимают пары с большим семейным стажем: Петр Иванович и Елена Леонидовна Новиковы из Нижегородской области вместе уже 59 лет, Владимир Григорьевич и Мария Ивановна Лещенко из Санкт-Петербурга — 58 лет. В дни финала годовщину брака отмечают 11 семей.
Второй сезон конкурса "Это у нас семейное" посвящен теме культурного кода России, поэтому все дни участники будут больше узнавать о традициях Родины и каждого ее региона. В день открытия семьи приняли участие в параде-шествии, где представили свои национальные костюмы и традиции регионов. На площадке также состоялся фестиваль кухни народов России, где семьи знакомились с блюдами разных регионов страны.
Перед оценочными днями для финалистов прошла жеребьевка. Семейные команды распределили на два дня оценки — 6 и 7 июля. Пока часть участников будет выполнять конкурсные задания, для других будет организована программа семейных путешествий и знакомства с достопримечательностями столицы. Финал включает 10 командных заданий для семей, охватывающих интеллектуальные, творческие и практические испытания — от рисования и строительства объектов до определения семейных приоритетов. Все задания объединены темой культурного кода России и семейных ценностей: народные традиции, общие ценности, взаимовыручка и передача опыта между поколениями.
В День семьи, любви и верности 8 июля состоится торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А все 328 финалистов отправятся в семейные путешествия.
Помимо этого, на финале для участников подготовлены творческие мастер-классы, детские активности и партнерские интеграции. На площадке работают фотозоны, зоны отдыха и интерактивные форматы для всей семьи. Компания "Московский картофель" организовала для участников интерактивы с вкусными подарками. АНО "АРЛИ" предоставило семьям возможность узнать на практике об "идеальной безопасной поездке в лифте" и пройти тематический квиз, а также сфотографироваться в фотобудке в форме лифта. ГК "Роскосмос" открыла фотозону на космическую тематику, проект "Другое Дело" представил мини-магазин с мерчом и каталог знаний с заданиями. NetPrint предоставит всем семьям возможность бесплатно распечатать фотокниги, "Здравсити" — подарочную продукцию, а детское издание "Классный журнал" — бумажные экземпляры и подписку на электронные версии. Для детей подготовлены активности телеканала "Радость моя". ООО "СНЭК ТЕХ" приготовило для семей полезные сладости, а бренд "Индилайт" вручит подарки победителям задания "Готовим вместе".
Конкурс "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья". Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Финалисты были определены по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов, а также по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года. Всего во втором сезоне участвовал 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!