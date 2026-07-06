В Самаре временно ограничат движение транспорта по ул. Полевой

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В Самаре с 07:00 6 июля до 21:00 20 июля будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности, по ул. Полевой — на участке от ул. Самарской до ул. Садовой в связи с работами, проводимыми ООО "Средневолжская газовая компания", сообщает мэрия города.