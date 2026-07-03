ФКУ "Поволжуправтодор" предупредило о возможности образования заторов из-за ремонта участка трассы М-5 "Урал"

В Самарской области на автомобильной дороге М-5 "Урал" ведутся ремонтные работы, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор". Речь идет об участке км 946+400 — км 957+940 федеральной трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в районе сел Большая Рязань, Валы и подъезда к г. о. Жигулевск.

В июне подрядная организация начала здесь работы по устройству слоев износа. Данная технология позволяет быстро восстановить основные технико-эксплуатационные характеристики дороги, такие как ровность и сцепление, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения. За это время специалисты отфрезеровали выработавший свой ресурс асфальт, имевший трещины и колейность. На данный момент ведутся работы по устройству покрытия из ЩМА-16.

В связи с уменьшением количества полос и большой интенсивностью движения на федеральной трассе, в часы пиковой загрузки на автомобильной дороге М-5 "Урал" могут возникать заторовые ситуации. Согласно проведенному анализу транспортно-пропускной способности на 972-м км трассы, в апреле — мае текущего года общее количество транспортных средств возросло с 24 тыс. до 28 тыс. ежедневно. При этом основное изменение трафика произошло за счет легкового транспорта — его количество увеличилось до 20-25 тыс. автомобилей в сутки в период пиковой интенсивности.

ФКУ "Поволжуправтодор" просит с пониманием отнестись к затруднениям на федеральной автодороге, возникающим в ходе ремонта. Завершить работы на обозначенном участке планируется до 30 августа 2026 года.