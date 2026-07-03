ФКУ "Поволжуправтодор" предупредило о возможности образования заторов из-за ремонта участка трассы М-5 "Урал"

В Самарской области на автомобильной дороге М-5 "Урал" ведутся ремонтные работы, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор". Речь идет об участке км 946+400 — км 957+940 федеральной трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в районе сел Большая Рязань, Валы и подъезда к г. о. Жигулевск.
В июне подрядная организация начала здесь работы по устройству слоев износа. Данная технология позволяет быстро восстановить основные технико-эксплуатационные характеристики дороги, такие как ровность и сцепление, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения. За это время специалисты отфрезеровали выработавший свой ресурс асфальт, имевший трещины и колейность. На данный момент ведутся работы по устройству покрытия из ЩМА-16.
В связи с уменьшением количества полос и большой интенсивностью движения на федеральной трассе, в часы пиковой загрузки на автомобильной дороге М-5 "Урал" могут возникать заторовые ситуации. Согласно проведенному анализу транспортно-пропускной способности на 972-м км трассы, в апреле — мае текущего года общее количество транспортных средств возросло с 24 тыс. до 28 тыс. ежедневно. При этом основное изменение трафика произошло за счет легкового транспорта — его количество увеличилось до 20-25 тыс. автомобилей в сутки в период пиковой интенсивности.
ФКУ "Поволжуправтодор" просит с пониманием отнестись к затруднениям на федеральной автодороге, возникающим в ходе ремонта. Завершить работы на обозначенном участке планируется до 30 августа 2026 года.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги