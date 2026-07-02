В регионе утвердили план по интеграции СИМ в городские транспортные системы

В Самарской области утвердили план по интеграции СИМ в городские транспортные системы. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно плану, органы местного самоуправления должны провести обследование дорог и улиц в границах муниципалитетов и выявить аварийно-опасные участки, на которых осуществляется хаотичная парковка СИМ, узкие места, а также места для совместного движения пешеходов СИМ и велосипедов, где необходимо ограничить максимальную скорость движения СИМ и велосипедов или ввести запрет для их движения.

Также властям на местах необходимо будет собрать данные и провести анализ движения всех видов транспорта и пешеходов, статистику ДТП с участием лиц, использующих СИМ, за последние три года и сезонности использования СИМ. Согласно собранным данным будут определены приоритетные места для создания инфраструктуры для СИМ, а также произведена оценка ее стоимости.

Необходимые мероприятия будут включены в программы социально-экономического развития территорий и соответствующие статьи расходов бюджетов. Это первый этап работ, который предполагается выполнить до 1 июня 2027 года.

На втором этапе "дорожной карты" планируется подготовить и реализовать проекты организации дорожного движения, направленные на повышение его безопасности, в том числе пешеходов, и упорядочивание стоянки СИМ в местах, определенных на первом этапе плана.

С 1 января 2028 г., согласно документу, предполагается подготовить изменения в комплексные схемы организации дорожного движения и разделить места движения транспорта, СИМ и пешеходов, создав "бесшовные" маршруты для СИМ, парковки для них, а также ввести ограничение скорости или запрет на их передвижение на отдельных участках дорог.

В 2031 г. планируется провести мероприятия по строительству и благоустройству инфраструктуры для СИМ в пределах автодорог, в рекреационных зонах, вблизи социальных объектов и других мест притяжения населения.