В регионе утвердили план по интеграции СИМ в городские транспортные системы

В Самарской области утвердили план по интеграции СИМ в городские транспортные системы. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно плану, органы местного самоуправления должны провести обследование дорог и улиц в границах муниципалитетов и выявить аварийно-опасные участки, на которых осуществляется хаотичная парковка СИМ, узкие места, а также места для совместного движения пешеходов СИМ и велосипедов, где необходимо ограничить максимальную скорость движения СИМ и велосипедов или ввести запрет для их движения.
Также властям на местах необходимо будет собрать данные и провести анализ движения всех видов транспорта и пешеходов, статистику ДТП с участием лиц, использующих СИМ, за последние три года и сезонности использования СИМ. Согласно собранным данным будут определены приоритетные места для создания инфраструктуры для СИМ, а также произведена оценка ее стоимости.
Необходимые мероприятия будут включены в программы социально-экономического развития территорий и соответствующие статьи расходов бюджетов. Это первый этап работ, который предполагается выполнить до 1 июня 2027 года.
На втором этапе "дорожной карты" планируется подготовить и реализовать проекты организации дорожного движения, направленные на повышение его безопасности, в том числе пешеходов, и упорядочивание стоянки СИМ в местах, определенных на первом этапе плана.
С 1 января 2028 г., согласно документу, предполагается подготовить изменения в комплексные схемы организации дорожного движения и разделить места движения транспорта, СИМ и пешеходов, создав "бесшовные" маршруты для СИМ, парковки для них, а также ввести ограничение скорости или запрет на их передвижение на отдельных участках дорог.
В 2031 г. планируется провести мероприятия по строительству и благоустройству инфраструктуры для СИМ в пределах автодорог, в рекреационных зонах, вблизи социальных объектов и других мест притяжения населения.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги