На время забега "Огни Самары" ограничено движение транспорта

В Самаре из-за забега "Огни Самары" до 01:00 16 августа в Кировском районе перекрыт Проезд № 7 и ул. Дальняя на участке от дома № 1А до ул. Арена 2018. Кроме того, здесь действует запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Указанные участки проезжей части дорог недоступны для движения личного транспорта и средств индивидуальной мобильности. Возможность проезда сохранится только для спецмашин оперативных служб (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по городу Самаре.

В период действия ограничений изменена трасса следования автобусов маршрута № 83. В район стадиона "Солидарность Самара Арена" они следуют в объезд — через Московское и Волжское шоссе, ул. Арена 2018 и через эти же улицы — в обратном направлении, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.