В Самарской области лесоводы сохраняют традиции пчеловодства

В Самарской области, где лесной фонд превышает полмиллиона гектаров, специалисты подведомственного Минприроды учреждения "Самаралес" не только заботятся о восстановлении и защите "зеленых легких" региона, но и бережно хранят традиции пчеловодства, заложенные более 80 лет назад. Дополнительное направление деятельности — содержание пасек в Сергиевском, Красноярском и Шенталинском лесных управлениях — стало неотъемлемой частью работы лесоводов, которые передают опыт и любовь к своему делу из поколения в поколение.

На сегодняшний день в трех лесных управлениях насчитывается 140 пчелосемей. Крупнейшая пасека расположена в Сергиевском лесном управлении, где заботу о 70 семьях пчел взял на себя главный хранитель традиций — лесовод с многолетним стажем Александр Николаевич Осипов. Рядом с ним трудится Николай Фёдорович Войкин, руководитель Сергиевского лесного управления, заслуженный лесовод России и Самарской области, посвятивший лесному хозяйству 52 года.

Содержание пасек ведется исключительно за счет внебюджетных средств учреждения. Собранный мед реализуется в первую очередь среди коллег — работников лесного хозяйства и их семей. За последние три года лесоводы собрали свыше 4 тонн экологически чистого продукта. В этом сезоне уже получено 400 килограммов меда.

На пасеке Сергиевского управления всё делают своими силами: изготавливают ульи, рамки, магазины. Основные корпуса производят из сосны, а рамки — из липы, которая не колется и обеспечивает долговечность. За последние два года было изготовлено более тысячи рамок и обновлен парк ульев. По словам руководителя управления, обновление идет постоянно, несмотря на потери пчелосемей в зимний период из-за перепадов температур.

Главный пчеловод Александр Осипов, для которого пасека стала делом жизни, не привлекает наёмных работников — ему помогают только члены семьи. Двое детей и пятеро внуков каждое лето приезжают к деду на помощь. Одна из внучек, Надежда, уже проявляет интерес к пчеловодству, и Александр Николаевич с гордостью называет её будущим пчеловодом.

Лесоводы признаются: их работа — это не просто профессия, а образ жизни. Александр Осипов с апреля по осень живет на пасеке, совмещая уход за пчелами с лесными делами. Николай Войкин с уважением отмечает: "Мастер на все руки. И лес сажает, и пчёл держит". Здесь создают не просто лес — формируют целостную экосистему, где есть место деревьям, животным и пчелам.

Традиции пчеловодства в лесных хозяйствах Самарской области бережно хранятся и передаются дальше. Как отмечают сами лесоводы, их задача — думать о будущем, сохраняя не только лес, но и культуру бережного отношения к природе, которая живет в каждом из них.