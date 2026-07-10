В Ставропольском лесничестве лесники тушили пожар

В четверг, 9 июля, между Зеленовкой и микрорайоном Жигулевское море, горела сухая трава в зоне электропередач, сообщает минприроды региона.

Площадь возгорания составила 0,4 гектара. Это девятый пожар на землях лесного фонда в этом году.

К тушению было привлечено 9 человек и 3 единицы техники — автоцистерны и противопожарный трактор. Также помогла минерализованная полоса, которая не дала огню перейти в лес.

Ущерб лесному фонду не нанесен. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, до 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. Под запретом любые источники открытого огня в лесах. Штраф — от 40 тыс. рублей.