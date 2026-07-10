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Экология Общество

В Ставропольском лесничестве лесники тушили пожар

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 июля, между Зеленовкой и микрорайоном Жигулевское море, горела сухая трава в зоне электропередач, сообщает минприроды региона.

Фото: Минприроды Самарской области

Площадь возгорания составила 0,4 гектара. Это девятый пожар на землях лесного фонда в этом году.

К тушению было привлечено 9 человек и 3 единицы техники — автоцистерны и противопожарный трактор. Также помогла минерализованная полоса, которая не дала огню перейти в лес.

Ущерб лесному фонду не нанесен. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, до 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. Под запретом любые источники открытого огня в лесах. Штраф — от 40 тыс. рублей.

Прямая линия лесной охраны Самарской области 8(846)231-00-63.

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