В Самарской области вводят особый противопожарный режим

С 15 апреля по 15 октября в Самарской области введут особый противопожарный режим, сообщили в минприроды региона.
Граждане смогут посещать лесные массивы, соблюдая правила пожарной безопасности. При их нарушении предусмотрены серьезные штрафы. Ограничение на посещение лесов будет действовать только в периоды высокого класса пожарной опасности по погодным условиям.
В регионе проведены необходимые мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону:
для 16 лесничеств утвержден план тушения пожаров;
17 лесопожарных станций укомплектованы персоналом (311 огнеборцев) и техникой (179 единиц, в т. ч. 15 беспилотников);
разработано более 600 маршрутов наземного и водного патрулирования общей протяженностью свыше 60 тыс. км;
сеть видеонаблюдения за лесным фондом расширят с 55 до 65 камер, закупят еще четыре единицы техники по нацпроекту "Экологическое благополучие".
В ведомстве напоминают, что свыше 90% возгораний в лесах происходят по вине человека, поэтому особенно важно соблюдать меры предосторожности.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.