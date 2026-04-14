В Самарской области вводят особый противопожарный режим Железнодорожное предприятие Самарской области оштрафовали за неправильное хранение отходов В Самарской области в 2026 г. появятся 10 новых камер видеонаблюдения за лесом В Исаклинском районе расчистят пруд Школьный В Новокуйбышевске представили альбом о редком орлане-белохвосте для школ Самарской области

В Самарской области вводят особый противопожарный режим

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области введут особый противопожарный режим, сообщили в минприроды региона.

Граждане смогут посещать лесные массивы, соблюдая правила пожарной безопасности. При их нарушении предусмотрены серьезные штрафы. Ограничение на посещение лесов будет действовать только в периоды высокого класса пожарной опасности по погодным условиям.

В регионе проведены необходимые мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону:

для 16 лесничеств утвержден план тушения пожаров;

17 лесопожарных станций укомплектованы персоналом (311 огнеборцев) и техникой (179 единиц, в т. ч. 15 беспилотников);

разработано более 600 маршрутов наземного и водного патрулирования общей протяженностью свыше 60 тыс. км;

сеть видеонаблюдения за лесным фондом расширят с 55 до 65 камер, закупят еще четыре единицы техники по нацпроекту "Экологическое благополучие".

В ведомстве напоминают, что свыше 90% возгораний в лесах происходят по вине человека, поэтому особенно важно соблюдать меры предосторожности.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

