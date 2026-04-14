В Самарской области вводят особый противопожарный режим

С 15 апреля по 15 октября в Самарской области введут особый противопожарный режим, сообщили в минприроды региона.

Граждане смогут посещать лесные массивы, соблюдая правила пожарной безопасности. При их нарушении предусмотрены серьезные штрафы. Ограничение на посещение лесов будет действовать только в периоды высокого класса пожарной опасности по погодным условиям.

В регионе проведены необходимые мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону:

для 16 лесничеств утвержден план тушения пожаров;

17 лесопожарных станций укомплектованы персоналом (311 огнеборцев) и техникой (179 единиц, в т. ч. 15 беспилотников);

разработано более 600 маршрутов наземного и водного патрулирования общей протяженностью свыше 60 тыс. км;

сеть видеонаблюдения за лесным фондом расширят с 55 до 65 камер, закупят еще четыре единицы техники по нацпроекту "Экологическое благополучие".

В ведомстве напоминают, что свыше 90% возгораний в лесах происходят по вине человека, поэтому особенно важно соблюдать меры предосторожности.