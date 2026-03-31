В Самарской области в 2026 г. посадят и восстановят 850 га леса

В 2026 г.у в Самарской области запланированы лесовосстановление и лесоразведение на более, чем 850 гектарах: 404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение.

Для этого из местных лесных питомников будет высажено более 5 млн сеянцев, которые специалисты выращивают от одного до двух лет. Мероприятия проводятся по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Уже идет подготовка к лесокультурному сезону: проверяется техника и оборудование, в питомниках используют золу для схода снега и снежные бурты для хранения сеянцев до посадки.

Ежегодно в регионе высаживают леса кратно больше площади погибших или вырубленных насаждений. Параллельно проводят сопутствующие работы: обработку почв, дополнение сеянцев, агроуход и содействие естественному восстановлению лесов.

Однако официально перевести участки в категорию леса можно только через 5–7 лет, когда молодые деревья подрастут до нормативных параметров и будут признаны прижившимися лесными культурами, сообщает пресс-служба регионального минприроды.