В Самарской области в 2026 г. посадят и восстановят 850 га леса

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г.у в Самарской области запланированы лесовосстановление и лесоразведение на более, чем 850 гектарах: 404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Для этого из местных лесных питомников будет высажено более 5 млн сеянцев, которые специалисты выращивают от одного до двух лет. Мероприятия проводятся по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Уже идет подготовка к лесокультурному сезону: проверяется техника и оборудование, в питомниках используют золу для схода снега и снежные бурты для хранения сеянцев до посадки.

Ежегодно в регионе высаживают леса кратно больше площади погибших или вырубленных насаждений. Параллельно проводят сопутствующие работы: обработку почв, дополнение сеянцев, агроуход и содействие естественному восстановлению лесов.

Однако официально перевести участки в категорию леса можно только через 5–7 лет, когда молодые деревья подрастут до нормативных параметров и будут признаны прижившимися лесными культурами, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

