На расчистку берегов рек в Самаре выделили 22 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который расчистит берега рек Волги, Самары, Татьянки и других водных объектов и организует централизованный сбор и вывоз мусора в неорганизованных местах массового отдыха.

Также победителю торгов предстоит установить бункеры-накопители на правом берегу Волги. Начальная цена контракта — 22 млн рублей. Подрядчик определится после 27 марта. Он должен приступить к работам с 20 мая и завершить до 30 сентября (на правом берегу Волги), и до 31 октября (на левом берегу Волги, на реках Самара, Татьянка и других водоемах в границах города).

Организация, которая выиграет контракт, должна иметь в наличии 20 бункеров-накопителей объемом до 10 кубометров, 115 контейнеров объемом 0,25 кубометра, 30 контейнеров объемом около 1 кубометра.

"Цель работ — организация централизованного сбора отходов, очистка от отходов территорий водоохранных зон, зон рекреации", — отмечается в документах закупки.

Напомним, годом ранее стоимость контракта была аналогичной. Тогда победителем торгов стало ООО "Гранд Дил". Компания также осваивала подряды по расчистке берегов в 2023 и 2024 годах.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

