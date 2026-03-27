На расчистку берегов рек в Самаре выделили 22 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который расчистит берега рек Волги, Самары, Татьянки и других водных объектов и организует централизованный сбор и вывоз мусора в неорганизованных местах массового отдыха.

Также победителю торгов предстоит установить бункеры-накопители на правом берегу Волги. Начальная цена контракта — 22 млн рублей. Подрядчик определится после 27 марта. Он должен приступить к работам с 20 мая и завершить до 30 сентября (на правом берегу Волги), и до 31 октября (на левом берегу Волги, на реках Самара, Татьянка и других водоемах в границах города).

Организация, которая выиграет контракт, должна иметь в наличии 20 бункеров-накопителей объемом до 10 кубометров, 115 контейнеров объемом 0,25 кубометра, 30 контейнеров объемом около 1 кубометра.

"Цель работ — организация централизованного сбора отходов, очистка от отходов территорий водоохранных зон, зон рекреации", — отмечается в документах закупки.

Напомним, годом ранее стоимость контракта была аналогичной. Тогда победителем торгов стало ООО "Гранд Дил". Компания также осваивала подряды по расчистке берегов в 2023 и 2024 годах.